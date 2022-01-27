В Раде оценили возможность возвращения к мажоритарке

Часть представителей депутатских групп подбивает "Слугу народа" на возврат мажоритарки. Впрочем, ожидается, что следующие выборы должны состояться по новой пропорциональной системе с открытыми списками.

В то же время депутаты из "За майбутнє" уже зарегистрировали законопроект (№6444), которым предлагают отсрочить переход на новую модель до 2027 года. В команде президента Зеленского решили протестировать общественную реакцию, подхватив эту идею, но какого-то конкретного решения еще не пришли.

Как пояснила глава Киевской городской организации СН Леся Забуранная, внутри фракции есть разные мнения относительно возобновления мажоритарной системы. Часть депутатов из "Слуги народа" может поддержать эту инициативу. Но, по ее оценке, возможность возвращения к старой модели - "50 на 50".

Два других влиятельных депутата в "Слуге народа" также не особо уверены в шансах отсрочить новую избирательную систему.

"Все выглядит так, что по пропорциональной системе мы, скорее всего, проведем больше депутатов, чем за смешанной с мажоритаркой. Эту идею лоббируют мажоритарщики, иначе им придется примыкать к каким-то проектам, а они этого, конечно, не хотят. С другой стороны, возникнет вопрос, с кем делать коалицию. Конечно, ее проще сформировать с мажоритарщиками", - рассказал изданию один из источников.