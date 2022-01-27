ru ua
Чт, 27 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Раді оцінили можливість повернення до мажоритарки

Новость на русском →
Київ, Четвер 27 січня 2022 10:20
У Раді оцінили можливість повернення до мажоритарки Фото: у Раді оцінили можливість повернення до мажоритарки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Частина представників депутатських груп підбиває "Слугу народу" на повернення мажоритарки. Втім, очікується, що наступні вибори мають відбутися за новою пропорційною системою з відкритими списками.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Команда Зеленського. Як і з ким "Слуга народу" готується йти на вибори в Раду".

Водночас депутати із "За майбутнє" вже зареєстрували законопроект (№6444), яким пропонують відстрочити перехід на нову модель до 2027 року. У команді президента Зеленського вирішили протестувати громадську реакцію, підхопивши цю ідею, але якогось конкретного рішення ще не дійшли.

Як пояснила голова Київської міської організації СН Леся Забуранна, всередині фракції є різні думки щодо поновлення мажоритарної системи. Частина депутатів із "Слуги народу" може підтримати цю ініціативу. Але, за її оцінкою, можливість повернення до старої моделі - "50 на 50".

Два інші впливові депутати у "Слузі народу" також не особливо впевнені у шансах відстрочити нову виборчу систему.

"Все виглядає так, що за пропорційною системою ми, швидше за все, проведемо більше депутатів, ніж за змішаною з мажоритаркою. Цю ідею лобіюють мажоритарники, інакше їм доведеться примикати до якихось проектів, а вони цього, звичайно, не хочуть. З іншого сторони, виникне питання, з ким робити коаліцію. Звичайно, її простіше сформувати з мажоритарниками", - розповіло виданню одне із джерел.

Також стало відомо, що в партії "Слуга народу" мають намір провести "чистку" своїх партійних лав та поповнити їх новими людьми до наступної виборчої кампанії.

Нагадаємо, нещодавно у Зеленського оцінили можливість дострокових виборів Ради.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада Вибори в Раду
NEWS
Радники "нормандської четвірки" зустрілися в Парижі: перші подробиці
Радники "нормандської четвірки" зустрілися в Парижі: перші подробиці
DAILY
Команда Зеленського. Як і з ким "Слуга народу" готується йти на вибори в Раду
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Команда Зеленського. Як і з ким "Слуга народу" готується йти на вибори в Раду