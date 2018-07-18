В Раде отрицают принятие налоговых льгот для зеленой энергетики в законе об алиментах

Одно из изданий опубликовало новость о том, что правка была принята

В Верховной раде отрицают принятие поправки о налоговых льготах для зеленой энергетики в рамках принятого парламентом законопроекта №8295 об отмене налогообложения алиментов от нерезидентов. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, в управлении отметили, что одно из изданий опубликовало материал о том, что поправка все-таки была принята в рамках закона.

"17.07.2018 на сайте одного из интернет-изданий вышла новость "Сайт Верховной рады утверждает, что поправку о "3 миллиардах для Ахметова" таки приняли". Авторы материала ссылаются на новость, опубликованную 03.07.2018 года на официальном сайте Верховной рады Украина (http://rada.gov.ua/news/Novyny/160330.html), где указана информация о фактическом учете поправки №8 к законопроекту №8295", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что данная информация не соответствует действительности, поскольку во время голосования на подтверждение указанную правку народные депутаты не поддержали. В парламенте отметили, что сообщение на сайте ВР о ходе утреннего пленарного заседания 3 июля 2018 года обновлено.

Напомним, как писало РБК-Украина, нардепы при рассмотрении законопроекта о защите детей №8295 рассмотрели и отклонили поправку, касающуюся налоговых льгот для зеленой энергетики. Так, в ходе рассмотрения законопроекта правка была поставлена ​​на подтверждение и не поддержана. За нее проголосовали 155 нардепов при 226 минимально необходимых.

Эта правка предусматривала освобождение от налога операции с ввозом оборудования для производства энергии из возобновляемых источников.

Так, парламент поддержал во втором чтении законопроект №8295 "О внесении изменений в статью 165 и 166 Налогового кодекса Украины", которым отменяется налогообложения алиментов от нерезидентов. Принятие документа во втором чтении поддержали 235 нардепов.