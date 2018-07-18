У Раді заперечують прийняття податкові пільги для зеленої енергетики в законі про аліменти

Одне з видань опублікувало новину про те, що правку було ухвалено

У Верховній раді заперечують ухвалення поправки про податкові пільги для зеленої енергетики у рамках прийнятого парламентом законопроекту №8295 про скасування оподаткування аліментів від нерезидентів. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, в управлінні зазначили, що одне з видань опублікувало матеріал про те, що поправку все-таки було ухвалено у рамках закону.

"17.07.2018 на сайті одного з інтернет-видань вийшла новина "Сайт Верховної ради стверджує, що поправку про "3 мільярди для Ахметова" таки ухвалили". Автори матеріалу посилаються на новину, яку було опубліковано 03.07.2018 року на офіційному сайті Верховної ради України (http://rada.gov.ua/news/Novyny/160330.html), де вказана інформація про фактичне врахування правки № 8 до законопроекту №8295", - сказано у повідомленні.

Підкреслюється, що дана інформація не відповідає дійсності, оскільки під час голосування на підтвердження вказану правку народні депутати не підтримали. У парламенті зазначили, що повідомлення на сайті ВР про перебіг ранкового пленарного засідання 3 липня 2018 року оновлене.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, нардепи при розгляді законопроекту про захист дітей №8295 розглянули та відхилили поправку, яка стосується податкових пільг для зеленої енергетики. Так, у ході розгляду законопроекту правка була поставлена на підтвердження та не підтримана. За неї проголосували 155 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Ця правка передбачала звільнення від податку операції з ввезенням обладнання для виробництва енергії з відновлюваних джерел.

Так, парламент підтримав у другому читанні законопроект №8295 "Про внесення змін до статті 165 та 166 Податкового кодексу України", яким скасовується оподаткування аліментів від нерезидентів. Ухвалення документа в другому читанні підтримали 235 нардепів.