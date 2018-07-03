Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Рада отменила налогообложение алиментов от нерезидентов

НовостиПолитика    03.07.2018 - 11:37
Фото: Верховная рада Украины ©Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: Верховная рада Украины ©Виталий Носач, РБК-Украина)

Проект закона поддержали 235 нардепов

Парламент поддержал во втором чтении законопроект №8295 "О внесении изменений в статьи 165 и 166 Налогового кодекса Украины", которым отменяется налогообложение алиментов от нерезидентов, передает корреспондент РБК-Украина.

Принятие документа во втором чтении поддержали 235 нардепов. Проектом отменяется норма о включении в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога доходов в виде алиментов от нерезидента (юридические, физические лица, действующие в одном государстве, но постоянно зарегистрированные и проживающие в другом, - ред.).

Законом предусматривается включить в налоговую скидку сумму средств, уплаченных плательщиком налога на доходы физических лиц в пользу отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего образования для компенсации стоимости получения соответствующего образования такого налогоплательщика и/или члена его семьи первой степени родства.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках рассмотрения законопроекта о защите детей № 8295 народные депутаты рассмотрели и отклонили поправку, которая касается налоговых льгот для зеленой энергетики.

Отметим, одна из поправок законопроекта предусматривает освобождение от налога операции с ввозом оборудования для производства энергии из возобновляемых источников.

Предлагалось установить освобождение от уплаты НДС до 1 января 2020 года ввоз в Украину оборудования для производства возобновляемой энергии, если налогоплательщик получил технические условия на подключение к электрическим сетям.

Также сообщалось, что сегодня, 3 июля 2018 года, Рада одобрила усиление ответственности за неуплату алиментов. Таким образом, предусматривается автоматизированный арест средств должника.

В рамках закона об алиментах Рада отклонила поправку о налоговых льготах для зеленой энергетики Парламент усилил соцзащиту лиц, ухаживающих за больными детьми
Теги публикации: алименты, Верховная Рада, нерезиденты, Налоги  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Люди потеряли способность мыслить": Бабченко жестко раскритиковал россиян после победы РФ на ЧМ-2018
"Спорт и есть политика": Притула жестко высказался об отношении к ЧМ-2018
"Они среди нас": Приходько показала поддержку "ДНР" в Днепре (видео)
Уляна Супрун рассказала, как обезопасить себя от подделок при покупке лекарств
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь