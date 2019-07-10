Раде осталось рассмотреть менее 1% правок к новому избирательному кодексу

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепам осталось пройти менее 40 поправок

В среду народные депутаты успели рассмотреть почти все поправки к новому избирательному кодексу по открытым спискам. Об этом заявила заместитель председателя Верховной рады Оксана Сыроид, передает корреспондент РБК-Украина.

Сыроид подчеркнула, что рассмотрение поправок продолжится в четверг с 10:00.

"4 тысячи 530-я поправка. Решение не принято. На часах два часа. Я объявляю заседание Верховной рады закрытым. Мы встретимся завтра в 10:00 утра", - заявила вице-спикер Рады.

Подчеркнем, таким образом парламентариям осталось рассмотреть менее 1% правок в документ.

Как писало РБК-Украина ранее, во вторник нардепы рассмотрели почти 91% всех поправок. Всего в избирательный кодекс подано 4568 поправок ко второму чтению.

Напомним, глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что парламент успевает пройти все поправки к новому избирательному кодексу по открытым спискам за два дня - пленарные вторник и среду. Он полагал, что рассмотрение поправок завершится 10 июля.

Добавим также, спикер Рады прогнозировал, что за избирательный кодекс по открытым спискам проголосуют 240 народных депутатов. Он отмечал, что каждого депутата будут прозванивать и лично приглашать на голосование за документ.