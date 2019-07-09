Раде осталось рассмотреть менее 10% поправок к новому избирательному кодексу

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы рассмотрели 4149 из 4568 поправок ко второму чтению документа

Верховная рада Украины накануне внеочередных парламентских выборов рассмотрела 4149 поправок к новому избирательному кодексу по открытым спискам. Об этом сообщила вице-спикер ВР Оксана Сыроид, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, нардепы рассмотрели почти 91% всех поправок. Всего в избирательный кодекс подано 4568 поправок ко второму чтению.

" Мы должны завершить нашу работу. Начнем с 4150-й поправки", - отметила замглавы парламента.

Напомним, ранее глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что парламент успевает пройти все поправки к новому избирательному кодексу по открытым спискам за два дня - пленарные вторник и среду. По его словам, рассмотрение поправок завершится 10 июля.

Как писало РБК-Украина ранее, спикер Рады прогнозирует, что за избирательный кодекс по открытым спискам проголосуют 240 народных депутатов. Он отмечал, что каждого депутата будут прозванивать и лично приглашать на голосование за документ.

Подчеркнем, финальное голосование за проект закона должно состояться накануне внеочередных выборов в Верховную раду в пленарный четверг, 11 июля.