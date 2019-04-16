В Раде одобрили рекомендации по выплатам субсидий наличными

Комитет Верховной рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения одобрил рекомендации для Кабинета министров о предоставлении субсидии наличными. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, рекомендации были одобрены по результатам проведенного рабочего совещания.

По результатам рассмотрения члены комитета пришли к соглашению о необходимости урегулирования вопросов:

погашения задолженности, возникшей вследствие несвоевременного перечисления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по выполнению государственных программ социальной защиты населения по предоставлению льгот и жилищных субсидий населению;

согласования сроков оплаты жилищных услуг со сроками перевода средств для выплаты жилищных субсидий в наличной форме;

обеспечения мобильными телефонами пенсионеров для выполнения требований Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабмина от 21 октября 1995г. №848;

предоставлениеяГосударственной пограничной службой Украины сведений о пересечении госграницы лицами, претендующими на назначение субсидий;

проблем с применением Методики распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг и тому подобное.

"По результатам рассмотрения приняты соответствующие рекомендации правительству", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что, начиная с 12 апреля, было выплачено уже более 50% от суммы начисленных монетизированных субсидий населению.

Как писало РБК-Украина ранее, по состоянию на 17 марта глава Кабмина Владимир Гройсман сообщил, что по введенной украинским правительством программе монетизации субсидий уже было выплачено около 350 млн гривен. Гройсман также подтвердил, что программа по монетизации субсидий проходит слаженно.

Добавим также, Кабмин направит более 5,6 млрд гривен на выплату монетизированных субсидий. Министр социальной политики Андрей Рева во время часа вопросов к правительству в Верховной раде заявил, что эти средства выделены в рамках отдельной программы, распорядителем которой является Минсоцполитики.