У Раді схвалили рекомендації щодо виплат субсидій готівкою

Комітет Верховної ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення схвалив рекомендації для Кабінету міністрів щодо надання субсидії готівковою. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, рекомендації були схвалені за наслідками проведеної робочої наради.

За результатами розгляду члени комітету дійшли згоди щодо необхідності врегулювання питань щодо:

погашення заборгованості, яка виникла внаслідок несвоєчасного перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення щодо надання пільг та житлових субсидій населенню;

узгодження строків оплати житлових послуг зі строками переказу коштів для виплати житлових субсидій у готівковій формі;

забезпечення мобільними телефонами пенсіонерів для виконання вимог Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабміну від 21 жовтня 1995р. №848;

надання Державною прикордонною службою України відомостей про перетинання держкордону особами, які претендують на призначення субсидій;

проблем із застосуванням Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг тощо.

"За результатами розгляду схвалено відповідні рекомендації уряду", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що, починаючи з 12 квітня, було виплачено вже більше 50% від суми нарахованих монетизованих субсидій населенню.

Як писало РБК-Україна раніше, станом на 17 березня глава Кабміну Володимир Гройсман повідомив, що по введеній українським урядом програмі монетизації субсидій вже було виплачено близько 350 млн гривень. Гройсман також підтвердив, що програма по монетизації субсидій проходить злагоджено.

Додамо також, Кабмін направить більше 5,6 млрд гривень на виплату монетизованих субсидій. Міністр соціальної політики Андрій Рева під час години запитань до уряду у Верховній раді заявив, що ці кошти виділені в рамках окремої програми, розпорядником якої є Мінсоцполітики.