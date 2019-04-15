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За март выплачено уже более 50% монетизованной субсидии

Новости » Политика    15.04.2019 - 16:16
За март выплачено уже более 50% монетизованной субсидии
Фото: заседание Комитета по вопросам соцполитики (РБК-Украина)

За первый месяц выплаты монетизированных субсидий было выплачено 85% от общей суммы

Начиная с 12 апреля государственным банком было выплачено уже более 50% от суммы начисленных монетизированных субсидий населению. Об этом сообщил заместитель начальника управления кассовых операций публичного акционерного общества "Государственный Сберегательный банк Украины" Константин Мехеда, передает корреспондент РБК-Украина.

"Относительно субсидий за март, которую мы получили в апреле. Соответственно, 22 марта мы получили 731 реестр от министерства социальной политики на сумму 1 млрд 420 тыс. гривен. Количество субсидиантов - 877 тыс. 216. Первые дни, начиная с 12 апреля мы начали выплату. По состоянию на сегодня, мы выплатили 506 тыс. 592 субсидии на сумму 848,7 млн гривен. Это 58% от общего количества", - сообщил Мехеда.

По его словам, за первый месяц выплаты монетизированных субсидий было выплачено 85% от общей суммы.

"Полученные статистические данные за первый месяц выплаты монетизированных субсидий дают такую картину. Несмотря на данные на 15 апреля. За февраль месяц, с 12 марта, когда мы начали выплату по 11 апреля, нами было получено количество субсидий: 1 млн 611 тыс. 607 переводов. Из которых выплачено 905 тыс. 225 субсидий. Это 85% из общего количества на сумму 1,5 млрд. В принципе первый месяц выплаты мы прошли нормально, очередей не было", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по состоянию на 17 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что по введенной украинским правительством программой монетизации субсидий уже было выплачено около 350 млн гривен. Гройсман также подтвердил, что программа по монетизации субсидий проходит слаженно.

Кроме того, Кабмин направит более 5,6 млрд гривен на выплату монетизированных субсидий. Министр социальной политики Андрей Рева во время часа вопросов к правительству в Верховной раде заявил, что эти средства выделены в рамках отдельной программы, распорядителем которой является Минсоцполитики.

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