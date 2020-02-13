В Раде одобрили пакет рекомендаций для защиты прав крымчан

Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений на выездном заседании в Херсонской области принял "пакет" рекомендаций для защиты прав крымчан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

В частности, на заседании, состоявшемся на КПВВ "Чонгар", комитет одобрил ряд рекомендаций правительству, СНБО, Министерству по делам ветеранов, Минюсту, Государственной миграционной службе, Министерству инфраструктуры, Минкульту и Минобразования.

"Мы обратились в СНБО по поводу рассмотрения вопроса доступа жителей оккупированных территорий к украинскому ТВ через кодирование телеканалов. Призываем правительство внести в парламент законопроект, который упростит процедуру госрегистрации фактов рождения и смерти на временно оккупированных территориях. Предлагаем отменить свободную экономическую зону "Крым" и одновременно принять закон об осуществлении экономической деятельности на временно оккупированной территории, который не распространяется на физических лиц", - отметил глава комитета Дмитрий Лубинець.

Кроме того, члены комитета рекомендуют создать сервисный центр в Херсонской области, который будет предоставлять все виды услуг по принципу "единого окна".

"Требуем обеспечить доступность нотариальных услуг на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар", или в ближайших населенных пунктах. Советуем упростить процедуру установления личности для жителей оккупированных территорий и отменить норму об ответственности за несвоевременное получение украинских паспортов жителями Крыма на период временной оккупации", - сказал парламентарий.

В список рекомендаций вошли требования организовать регулярное транспортное сообщение между КПВВ и ближайшими населенными пунктами, расследовать факты незаконных поборов на автовокзале при пункте пропуска через админграницу со стороны организованной преступности, отремонтировать дорогу, обустроить пункты круглосуточного оказания медицинской помощи, а также создать при Минобразования рабочую группу по решения проблемных вопросов, с которыми сталкиваются жители временно оккупированных территорий в этой сфере.

Напомним, комитет ВР по правам человека также принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации.

Как писало РБК-Украина, глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что подача воды в Крым с территории Украины никогда не была темой переговоров с Россией. По его словам, предложение главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии восстановить подачу воды в Крым для получения преимущества в переговорах по Донбассу является личным мнением нардепа.