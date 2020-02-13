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Комитет Рады заявил о невозможности поставок воды в Крым до деоккупации

Новости » Политика     13.02.2020 - 10:10
Комитет Рады заявил о невозможности поставок воды в Крым до деоккупации
Фото: Юрий Гусев (facebook.com/Husyev)

Комитет Верховной рады принял решение о невозможности поставок воды в Крым

Комитет Верховной рады принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации. Об сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, который присутствовал на комитете, на своей странице в Facebook.

Как он отметил, полуостров остается аннексированным.

"Представители Комитета выразили четкую позицию о недопустимости рассмотрения вопроса водоснабжения в Крым, пока полуостров остается аннексированным", - написал он.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что подача воды в Крым с территории Украины никогда не была темой переговоров с РФ.

Ермак отметил, что предложение главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии возобновить подачу воды в Крым, чтобы иметь преимущество в переговорах по Донбассу, это его личное мнение.

До этого Арахамия заявил, что согласен пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.

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