В Раде объявили об исключении Шевченко из фракции "Слуга народа"

В Верховной раде объявили об исключении народного депутата Евгения Шевченко из фракции "Слуга народа". Объявление зачитал первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"Согласно с решением фракции "Слуга народа" от 24 мая, сообщаю об исключении из состава депутатской фракции народного депутата Шевченко Евгения Владимировича", - сообщил Стефанчук.

Напомним, в конце мая из СН исключили народного депутата Евгения Шевченко.

Соответствующее решение принято большинством голосов.

Отметим, 20 апреля Шевченко провел встречу с главой Беларуси в его кабинете. Было обнародовано видео с этой встречи. Лукашенко заявил, что "оказывается, есть в Украине люди, которые уважают Беларусь", на что Шевченко ему ответил, что не просто уважают, "а любят и ценят".

После этого "Слуга народа" потребовала у нардепа объяснений из-за встречи с Лукашенко.

Более того, парламентарий одобрительно отнесся к задержанию основателя Nexta Романа Протасевича и выразил уважение к "государственности" Беларуси.