ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Раде объявили об исключении Шевченко из фракции "Слуга народа"

Новина українською →
Киев, Вторник 01 июня 2021 10:42
В Раде объявили об исключении Шевченко из фракции "Слуга народа" Фото: нардеп Евгений Шевченко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Верховной раде объявили об исключении народного депутата Евгения Шевченко из фракции "Слуга народа". Объявление зачитал первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"Согласно с решением фракции "Слуга народа" от 24 мая, сообщаю об исключении из состава депутатской фракции народного депутата Шевченко Евгения Владимировича", - сообщил Стефанчук.

Напомним, в конце мая из СН исключили народного депутата Евгения Шевченко.

Соответствующее решение принято большинством голосов.

Отметим, 20 апреля Шевченко провел встречу с главой Беларуси в его кабинете. Было обнародовано видео с этой встречи. Лукашенко заявил, что "оказывается, есть в Украине люди, которые уважают Беларусь", на что Шевченко ему ответил, что не просто уважают, "а любят и ценят".

После этого "Слуга народа" потребовала у нардепа объяснений из-за встречи с Лукашенко.

Более того, парламентарий одобрительно отнесся к задержанию основателя Nexta Романа Протасевича и выразил уважение к "государственности" Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Слуга народа Руслан Стефанчук Евгений Шевченко
NEWS
В Украине 2137 новых случаев коронавируса
В Украине 2137 новых случаев коронавируса
DAILY
По ту сторону закона. Чем завершились громкие дела о полицейском произволе
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина По ту сторону закона. Чем завершились громкие дела о полицейском произволе