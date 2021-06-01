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У Раді оголосили про виключення Шевченка з фракції "Слуга народу"

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Київ, Вівторок 01 червня 2021 10:42
У Раді оголосили про виключення Шевченка з фракції "Слуга народу" Фото: нардеп Євген Шевченко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Верховній раді оголосили про виключення народного депутата Євгена Шевченка з фракції "Слуга народу". Оголошення зачитав перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"Згідно з рішенням фракції "Слуга народу" від 24 травня, повідомляю про виключення зі складу депутатської фракції народного депутата Шевченка Євгена Володимировича", - повідомив Стефанчук.

Нагадаємо, наприкінці травня з СН виключили народного депутата Євгена Шевченка.

Відповідне рішення ухвалено більшістю голосів.

Зазначимо, 20 квітня Шевченко провів зустріч з головою Білорусі в його кабінеті. Було оприлюднено відео з цієї зустрічі. Лукашенко заявив, що "виявляється, є в Україні люди, які поважають Білорусь", на що Шевченко йому відповів, що не просто поважають, "а люблять і цінують".

Після цього "Слуга народу" зажадала у нардепа пояснень через зустріч з Лукашенком.

Більш того, парламентар схвально поставився до затримання засновника Nexta Романа Протасевича і висловив повагу до "державності" Білорусі.

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