В Раде объяснили, как запустить накопительную пенсионную систему с 2023 года

"Чтобы сделать это в 2022 году, уже в этом году нужно забюджетироваться. Поэтому если в 2021 году парламент не примет этот закон, то в 2023 году реформа не запустится. Что здесь есть такое, чего мы не можем сделать?"- отметила Третьякова.

Она подчеркнула, что накопительная пенсия - это партийное обязательство "Слуги народа". Кроме того, эта реформа также есть в программе президента. С другой стороны, по словам депутата, международные организации не являются сторонниками такой пенсионной системы для Украины.

"Прежде всего они так считают из-за того, что у нас слабо развит пруденциальный надзор в финансовом секторе", - сказала глава комитета.

Третьякова согласилась, что, в любом случае, накопительной пенсии нет альтернатив, кроме как повышение налогов или пенсионного возраста.