У Раді пояснили, як запустити накопичувальну пенсійну систему з 2023 року

"Щоб зробити це у 2022 році, вже у цьому році потрібно забюджетуватися. Тому якщо у 2021 році парламент не ухвалить цей закон, то у 2023 році реформа не запуститься. Що тут є таке, чого ми не можемо зробити?" - відзначила Третьякова.

Вона підкреслила, що накопичувальна пенсія - це партійне зобов'язання "Слуги народу". Крім того, ця реформа також є у програмі президента. З іншого боку, за словами депутата, міжнародні організації не є прихильниками такої пенсійної системи для України.

"Насамперед вони так вважають через те, що у нас слабко розвинений пруденційний нагляд у фінансовому секторі", - сказала голова комітету.

Третьякова погодилася, що, у будь-якому випадку, накопичувальній пенсії нема альтернатив, окрім як підвищення податків або пенсійного віку.