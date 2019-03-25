В Раде объяснили возможные проблемы с работой сайтов госорганов

Фото: здание ВРУ (РБК-Украина)

Проблемы с загрузкой страниц могут возникать из-за работы сервера

Сайт Верховной рады не имеет проблем в работе и быстро открывается, но проблемы с загрузкой страниц могут возникать из-за работы сервера. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе украинского парламента.

В Раде отметили, что никаких технических проблем с сайтом не было зафиксировано. Также на сайте постоянно обновляется и публикуется информация в рабочем режиме.

"Сайт Верховной рады работает и не висит, только что его открывали", - сообщили в пресс-службе

Впрочем, не исключены перегрузки на едином сервере, на котором расположены и другие сайты государственных органов.

"Может быть через перегруженный сервер. Сейчас не пленарная неделя, которая является последней перед окончанием срока подачи деклараций за прошлый год. То есть, государственные служащие должны подать декларацию за прошлый год до 1 апреля. Госслужащих много и они, возможно, все одновременно начали подавать. Из-за этого сервер немного подвисает", - добавили в пресс-службе.

Напомним, за неделю до выборов президента Украины в работе сайта Госреестра избирателей произошел сбой. По состоянию на 16:00 25 марта интернет портал не отображался у нескольких пользователей в разных районах города Киева. Также у отдельных пользователей сайт загружался очень медленно, но из-за перегрузки не отображал все данные.

Как писало РБК-Украина, министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что перед выборами президента Украины суды будут работать в специальном режиме. При этом в день выборов президента суды будут работать круглосуточно.