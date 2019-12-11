В Раде объяснили спешку с рассмотрением закона о продлении особого статуса Донбасса

Законопроект об особом статусе Донбасса будет продлен в этот пленарный четверг, а не на следующей неделе для того, чтобы избежать рисков по его вступлению в силу до конца года. Об этом заявил глава комитета по вопросам государственной власти Андрей Клочко, отвечая на вопрос РБК-Украина.

Он отметил, что определенного времени требует подписание закона спикеом парламента и президентом, а также собственно публикация документа.

"Почему есть определенная мобилизация. Потому что несколько дней занимает подписание у председателя, несколько дней у президента. Можно все делать в один день, как в прошлом году это делалось. Но лучше процедурно подписание и публикацию провести с запасом времени. Если мы перенесем на следующую неделю, то мы бы в уже выходили в последнюю неделю декабря. Были бы риски с подписанием, с вступлением в силу. Чтобы не ставить под угрозу вступление закона в силу из-за издательских моментов, мы решили взять запас времени. Как раз и пригодилось нам решение о дополнительном заседании ВРУ", - заявил Корниенко.

Напомним, комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует ВР принять законопроект №2569 о продлении особого статуса Донбасса за основу и в целом.

Как писало РБК-Украина, в парламенте начнут разработку нового законопроекта "Об особом статусе Донбасса".

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что новый законопроект об особом статусе Донбасса не будет предусматривать изменений в Конституцию.

Добавим, ранее анонсировалось, что рассмотрение закона о продлении особого статуса Донбасса состоится в парламенте в четверг, 12 декабря.