У Раді пояснили поспіх з розглядом закону про продовження особливого статусу Донбасу

Законопроект про особливий статус Донбасу буде продовжено в цей пленарний четвер, а не наступного тижня для того, щоб уникнути ризиків щодо набуття ним чинності до кінця року. Про це заявив голова комітету з питань державної влади Андрій Клочко, відповідаючи на питання РБК-Україна.

Він зазначив, що певного часу потребує підписання закону спікер парламенту та президентом, а також власне публікація документу.

"Чому є певна мобілізація. Тому що кілька днів займає підписання у голови, кілька днів у президента. Можна все робити в один день, як в минулому році це робилось. Але краще процедурно підписання і публікацію провести із запасом часу. Якщо ми перенесемо на наступний тиждень, то ми б в вже виходили в останній тиждень грудня. Були б ризики з підписанням, з набуттям чинності. Щоб не ставити під загрозу набуття законом чинності через видавничі моменти, ми вирішили взяти запас часу. Як раз і стало нам в нагоді рішення про додаткове засідання ВРУ", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує ВР прийняти законопроект №2569 про продовження особливого статусу Донбасу за основу і в цілому.

Як писало РБК-Україна, в парламенті почнуть розробку нового законопроекту "Про особливий статус Донбасу".

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що новий законопроект про особливий статус Донбасу не передбачатиме змін до Конституції.

Додамо, раніше анонсувалося, що розгляд закону про продовження особливого статусу Донбасу відбудеться у парламенті в четвер, 12 грудня.