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У Раді пояснили провал кадрових голосувань на позачерговому засіданні

Новини » Політика     30.03.2020 - 15:14
У Раді пояснили провал кадрових голосувань на позачерговому засіданні
Фото: Василь Мокан (facebook.com MokanV)

Парламент провалив голосування за призначення нових міністрів фінансів і охорони здоров'я

Провал кадрових голосувань на позачерговому засіданні парламенту у Верховній раді пов'язують з тим, що активізацією певних парламентських груп впливу. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив представник Кабміну у Верховній раді Василь Мокан.

Також провал голосування, за словами представника уряду в Раді, свідчить про демократичність парламенту.

"З приводу голосування, це свідчить про те, що парламент голосує демократично, і кожен приймає рішення так, як вважає за потрібне. Але можу сказати, що з кадрових голосувань просто активізувалися певні внутрішньо парламентські групи впливу, які не зацікавлені в інших голосуваннях у парламенті", - заявив Мокан.

Нагадаємо, 30 березня Верховна рада на позачерговому засіданні провалила голосування за призначення Сергія Марченка новим міністром фінансів, а Максима Степанова - міністром охорони здоров'я. В обох випадках парламенту не вистачило голосів. Також Рада зняла розгляд питання про призначення Ольги Буславец на посаду міністра енергетики зняли.

Раніше РБК-Україна писало, що в неділю, 29 березня, фракція "Слуга народу" зустрілася з кандидатами на посади міністрів. Джерело нашого агентства повідомляв, що на зустрічі були присутні колишній голова Одеської ОДА Максим Степанов, який може замінити Іллю Ємця в кріслі глави Міністерства охорони здоров'я, і Сергій Марченко, якого розглядають на зміну міністра фінансів Ігоря Уманського.

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