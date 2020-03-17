В Раде объяснили причину отмены штрафов и пени за просрочку потребкредитов

Глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетьманцев сообщил, что Рада отменила штрафы и пени за просрочки потребительских кредитов из-за того, что доходы граждан падают. Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.

Так, депутат прокомментировал проголосован на внеочередном заседании парламента закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни".

"Мы понимаем, что доходы граждан падают. Мы понимаем, что, возможно, граждане допустят задержки в своих очередных платежах. Поэтому мы освобождаем их от ответственности. Но только от соответствия, от самого тела кредита", - заявил Гетманцев.

Депутат отметил, что кризисная ситуация через карантинные меры сильнее ударит по карманам граждан чем по банкам.

" ...Мы понимаем так, если эта мера является временной, то он оправдан. Мы должны найти тот баланс между банками и гражданами. В этой ситуации граждане более страдают от кризиса, чем банки. Мы, безусловно, не исключаем определенных злоупотреблений. Но это тот риск, который сопоставим с тем мероприятием, который мы планируем сделать", - пояснил председатель комитета.

Напомним, что законопроектом №3220 Рада дополнила закон "О потребительском кредитовании" пунктом об отмене штрафов в случае неуплаты потребительского кредита.

"В случае просрочки потребителем в период с 01 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года выполнение обязательств по договору о потребительском кредите (в том числе, но не исключительно, просрочки потребителем в период с 01 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года выполнение обязательств по уплате платежей) потребитель освобождается от ответственности перед кредитором за просрочку такое В том числе, но не исключительно, потребитель в случае допущения просрочки такого освобождается от обязанностей уплачивать кредитодателю неустойку (штраф, пеню) и другие платежи...", - говорится в изменениях к закону.

Напомним, Верховная рада 17 марта собралась на внеочередное заседание, на котором приняла ряд законов, направленных на борьбу с коронавирусом. Парламент разрешил физлицам-предпринимателям два месяца не платить единый соцвзнос.

Рада также отменила штрафные санкции за просрочку выплат по потребительским кредитам до конца апреля 2020 года. Также банкам запрещается увеличивать ставки по этим кредитам.