У Раді пояснили причину скасування штрафів та пені за прострочення споживкредитів 

Голова Комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцев повідомив, що Рада скасувала штрафи та пені за прострочення споживчих кредитів через те, що доходи громадян падають. Про це він повідомив у коментарі РБК-Україна.

Так, депутат прокоментував проголосований на позачерговому засіданні парламенту закон "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби".

"Ми розуміємо, що доходи громадян падають. Ми розуміємо, що, можливо, громадяни допустять затримки у своїх чергових платежах. Тому ми звільняємо їх від відповідальності. Але лише від відповідності, не від самого тіла кредиту", - заявив Гетьманцев.

Депутат зазначив, що кризова ситуація через карантинні заходи сильніше вдарить по кишенях громадян аніж по банках.

" …Ми розуміємо так, якщо цей захід є тимчасовий, то він є виправданий. Ми повинні знайти той баланс між банками та громадянами. В цій ситуації громадяни більш потерпають від кризи ніж банки. Ми, безперечно, не виключаємо певних зловживань. Але це той ризик, який є співставним з тим заходом, який ми плануємо зробити", - пояснив голова комітету.

Нагадаємо, що законопроектом №3220 Рада доповнила закон "Про споживче кредитування" пунктом про скасовування штрафів в разі несплати споживчого кредиту.

"В разі прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року виконання зобов’язань зі сплати платежів) споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення. В тому числі, але не виключно, споживач в разі допущення такого прострочення звільняється від обов’язків сплачувати кредитодавцю неустойку (штраф, пеню) та інші платежі…", - йдеться в змінах до закону.

Нагадаємо, Верховна рада 17 березня зібралася на позачергове засідання, на якому ухвалила низку законів, спрямованих на боротьбу з коронавірусом. Парламент дозволив фізособам-підприємцям два місяці не платити єдиний соцвнесок.

Рада також скасувала штрафні санкції за прострочення виплат за споживчими кредитами до кінця квітня 2020 року. Також банкам забороняється збільшувати за ставки за цими кредитами.