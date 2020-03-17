В финкомитете Рады разъяснили отмену штрафов по потребительским кредитам

Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

Два месяца украинцы смогут не платить за потребительские кредиты

Закон о поддержке плательщиков налогов на время коронавирусной инфекции отменяет штрафы за просрочку по потребительским кредитам с 1 марта до 20 апреля 2020 года. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Ярослав Железняк, заместитель главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады.

Как отметил Железняк, эта норма означает, что если физические лица не смогут платить по своим потребительским кредитам в эти два месяца, то им не придется платить штрафы и пеню за эти просрочки.

"Это позволит нам поддержать граждан и уберечь от негативных последствий от возможных проблем с задержками/невыплатой заработных плат бизнесом из-за карантина", - добавил он.

Напомним, Верховная рада 17 марта собралась на внеочередное заседание, на котором приняла ряд законов, направленных на борьбу с коронавирусом. Парламент разрешил физлицам-предпринимателям два месяца не платить единый соцвзнос.

Рада также отменила штрафные санкции за просрочку выплат по потребительским кредитам до конца апреля 2020 года. Также банкам запрещается увеличивать ставки по этим кредитам.