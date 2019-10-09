В Раде объяснили, почему в Украине еще не заработал закон о трансплантации

Фото: Оксана Дмитриева (facebook.com oksistom)

Одна из причин - отсутствие Единой государственной информационной системы трансплантации

В Верховной раде объяснили, почему в Украине до сих пор не заработал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении трансплантации анатомических материалов человеку". Об этом рассказала заместитель главы комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, глава подкомитета по вопросам трансплантации и современных медицинских технологий Оксана Дмитриева, передает информационное управление аппарата ВР.

По ее словам, закон пока не заработал из-за неготовности подзаконной нормативно-правовой базы.

"Закон пока не заработал из-за неготовности подзаконной нормативно-правовой базы для этого и отсутствие Единой государственной информационной системы трансплантации, с деятельностью которой связана реализация большинства его норм. Верховной радой 28 февраля 2019 года был принят закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении трансплантации анатомических материалов человеку", которым отсрочено дату создания Единой государственной информационной системы трансплантации до 1 января 2020 года", - сказано в сообщении.

Замглавы комитета также подчеркнула, что не было социальной рекламы, которая бы объясняла важность и развеивала существующие в обществе мифы по поводу трансплантации.

Напомним, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, что ежегодно в Украине нуждаются в трансплантации органов по жизненным показаниям до 5000 человек.

Как писало РБК-Украина ранее, в марте 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко одобрил законопроект №9461-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении трансплантации анатомических материалов человеку".

Подчеркнем, в мае 2018 года Верховная рада разрешила трансплантацию органов только с согласия донора.