В Минздраве рассказали, сколько украинцев нуждаются в трансплантации

Фото: Зоряна Скалецкая (Виталий Носач/РБК-Украина)

В бюджете-2018 на трансплантацию было заложено 600 млн гривен

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, сколько украинцев нуждаются в трансплантации. Об этом она сказала во время круглого стола по вопросам трансплантации, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, во время круглого стола речь шла о том, что ежегодно в Украине нуждаются в трансплантации органов по жизненным показаниям до 5 тысяч человек.

"Если мы посмотрим по потребностям, которые у нас сегодня есть - это трансплантация костного мозга максимально, наибольшее количество - это почки. Также это еще и печень, и сердце, и легкие, и также почка-печень и легкие. Если мы говорим о расчетной потребности, то на сегодня в количестве... в марте было проведено (трансплантацию, - ред.) почки - это порядка 3 тысяч, а печень - более тысячи и еще отдельные определенные виды. Собственно, не доходит до 5 тысяч, которые вы озвучили", - заявила Скалецкая.

"Так, ежегодно в трансплантации в Украине нуждается до 5 тысяч человек. Это приблизительные расчеты по различным видам трансплантации. Ну 4900 примерно. Когда мы будем иметь реестр, мы будем иметь лучший учет. Тогда будем видеть реальную потребность", - сообщила глава Минздрава, отвечая на уточняющий вопрос РБК-Украина.

По ее словам, в 2018 году в государственном бюджете на трансплантацию было заложено 600 млн гривен.

"В 2019 году у нас уже заложено было 689 млн гривен, из них потрачено уже 600. И еще есть средства на те поданные заявки, уже сегодня комиссии будут заседать. И еще есть заявки, и нам нужно еще выделить средства", - добавила глава Минздрава.

Напомним, в марте 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко одобрил законопроект №9461-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении трансплантации анатомических материалов человеку".

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре 2018-го Минздрав начал закупки для создания Единой государственной информсистемы трансплантации.

В мая 2018 года Верховная рада разрешила трансплантацию органов только с согласия донора.