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Порошенко одобрил изменения в законы о трансплантации

Новости » Политика    28.03.2019 - 18:01
Порошенко одобрил изменения в законы о трансплантации
Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава государства подписал соответствующий проект закона №9461-д

Президент Украины Петр Порошенко 28 марта подписал законопроект №9461-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении трансплантации анатомических материалов человеку". Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Порошенко одобрил изменения в законы о трансплантации

Данным законом, в частности, предусматривается, что до начала работы Единой государственной информационной системы трансплантации, но не позднее 1 января 2020 года, организация трансплантации в Украине осуществляется на основе информации, содержащейся на бумажных носителях.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце февраля Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №9461-д, за него проголосовал 231 парламентарий. Подчеркнем, нардепы не проводили обсуждение этого документа. Спикер Рады Андрей Парубий поставил документ на голосование сразу же после вступительного слова главы комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольги Богомолец.

Напомним, в Украине появилась новая профессия "трансплант-координатор", который будет заниматься налаживанием связь между всеми участниками процесса трансплантации.

Отметим, в октябре 2018-го Минздрав начал закупки для создания Единой государственной информсистемы трансплантации.

В мае 2018 года Рада разрешила трансплантацию органов только с согласия донора.

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