У Раді пояснили, чому в Україні ще не запрацював закон про трансплантацію

Фото: Оксана Дмитрієва (facebook.com oksistom)

Одна з причин - відсутність Єдиної державної інформаційної системи трансплантації

У Верховній раді пояснили, чому в Україні досі не запрацював закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині". Про це розповіла заступник голови комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, голова підкомітету з питань трансплантації та сучасних медичних технологій Оксана Дмитрієва, передає інформаційне управління Апарату ВР.

За її словами, закон поки що не запрацював через неготовність підзаконної нормативно-правової бази.

"Закон поки що не запрацював через неготовність підзаконної нормативно-правової бази для цього та відсутність Єдиної державної інформаційної системи трансплантації, з діяльністю якої пов’язана реалізація більшості його норм. Верховною Радою 28 лютого 2019 року було ухвалено закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині", яким відтерміновано дату створення Єдиної державної інформаційної системи трансплантації до 1 січня 2020 року", - сказано у повідомленні.

Замглави комітету також підкреслила, що не було соціальної реклами, яка б пояснювала важливість і розвіювала існуючі в суспільстві міфи щодо трансплантації.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька розповіла, що щорічно в Україні потребують трансплантації органів за життєвими показаннями до 5 тисяч осіб.

Як писало РБК-Україна раніше, в березні 2019 року п'ятий президент України Петро Порошенко схвалив законопроект №9461-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині".

Підкреслимо, у травні 2018 року Верховна рада дозволила трансплантацію органів тільки за згодою донора.