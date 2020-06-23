В Раде объяснили, почему депутаты не поддержали программу Кабмина

Во вторник, 23 июня, председатель Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, почему народные депутаты не поддержали обновленную программу действий Кабинета министров. По его словам, на это повлияла эпидемия коронавируса в Украине.

Об этом он сообщил в эфире "UA: Украинское радио".

По его словам, министры бросили силы на борьбу с коронавирусом, поэтому не было времени на написание программы.

"Я думаю, что это комплекс проблем, которые возникли, в частности, из-за проблем с коронавирусом. Первая программа действий правительства, действительно, нуждалась в серьезной доработке, и 13 комитетов высказали позицию о неподдержке ее.

Я не буду адвокатом правительства, но в тех условиях, в которых они подавали ту программу, видимо, не работал ни один Кабмин. Потому что только они пришли, они сразу попали в режим COVID-19. И все силы были направлены именно на борьбу с COVID-19, а не на написание программы", - сказал Разумков.

Он добавил, что на это также повлияла информационная кампания против программы действий Кабмина.

"Потом мы видели и информационную кампанию, направленную на противодействие программы правительства. И вторая, доработанная, программа действий правительства была более качественной. Но, к сожалению, народные депутаты решили так, как решили. И за программу действий правительства было отдано 207 голосов", - отметил Разумков.

Напомним, Кабмин опубликовал доработанную программу своей деятельности, в которой расписаны приоритеты и задачи для каждого министерства.

Позже Верховная рада повторно провалила голосование за обновленную программу правительства, что означает неполучение годового иммунитета для нынешнего состава Кабмина.