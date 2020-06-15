Опубликован проект новой программы деятельности Кабмина

Фото: украинское правительство (РБК-Украина)

Новый документ содержит задания для каждого министерства

Кабинет министров Украины опубликовал доработанную программу своей деятельности. В новом проекте расписаны приоритеты и задачи для каждого министерства.

Соответствующий документ обнародован на правительственном портале.

Правительство Дениса Шмыгаля позиционирует так называемую Программу 2.0 как реакцию на ряд стоящих перед Украиной проблем с учетом российской агрессии, пандемии коронавируса и глобального экономического кризиса. Кабинет министров полагает, что экономические шоки приведут к падению ВВП на 4-8% в 2020 году.

Доработанная программа включает краткосрочные и долгосрочные приоритеты деятельности Кабмина. Кроме того, документ содержит задания для каждого отдельно взятого министерства.

В отличие от первоначальной версии, которая насчитывала 10 страниц, новый документ расширен до 85. В целом документ предусматривает дальнейшую евроинтеграцию, политику в отношении оккупированных территорий, поддержку отечественного производителя и создание условий для бизнеса.

Фото: доработанная программа деятельности Кабмина

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что доработанную Программу деятельности Кабинета министров рассмотрят 18 июня.

Документ требовал доработки после провала первоначальной версии, которую в Министерстве финансов назвали "рефератом"; как правило, одобрение программы Кабмина в сессионном зале Раде дает правительству годовой иммунитет.

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Автор: РБК-Украина