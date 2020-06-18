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Рада провалила обновленную программу деятельности Кабмина. Что это значит

Новости » Политика     18.06.2020 - 11:08
Рада провалила обновленную программу деятельности Кабмина. Что это значит
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Правительство не получило годовой иммунитет

Верховная рада провалила обновленную программу деятельности Кабинета министров. А значит правительство не получило годовой иммунитет.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За обновленную программу проголосовали лишь 207 нардепов.

Отметим, отклонение программы означает, что Кабмин не получил годовой иммунитет.

Следует подчеркнуть, что Кабмин во главе с Алексеем Гончаруком имел иммунитет до октября 2020 года, но премьер-министр добровольно подал в отставку.

При этом комитет по вопросам экономического развития решил не рекомендовать принять доработанную программу действий КМУ. Народным депутатам предложили определиться с программой путем голосования.

В отличие от первоначальной версии, которая насчитывала 10 страниц, новый документ расширен до 85. Он предусматривает дальнейшую евроинтеграцию, политику в отношении оккупированных территорий, поддержку отечественного производителя и создание условий для бизнеса.

Кабмин Шмыгаля позиционирует так называемую Программу 2.0 как реакцию на ряд стоящих перед Украиной проблем с учетом агрессии РФ, пандемии коронавируса и глобального экономического кризиса. В программе заложено, что экономические шоки приведут к падению ВВП на 4-8% в 2020 году.

Доработанная программа включает краткосрочные и долгосрочные приоритеты деятельности Кабмина и задания для каждого отдельно взятого министерства.

Напомним, Кабмин опубликовал доработанную программу своей деятельности, в которой расписаны приоритеты и задачи для каждого министерства.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что нардепы от "Слуги народа" конструктивно восприняли обновленную программу действий правительства.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВерховная Рада
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