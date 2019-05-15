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В Раде объяснили очередность голосования за даты инаугурации

Новости » Выборы 2019    15.05.2019 - 17:12
В Раде объяснили очередность голосования за даты инаугурации
Фото: Павел Пинзеник (nfront.org.ua)

В комитете отметили, что очередность определяется датой регистрации

Каждое из семи постановлений о дате инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского будет ставиться на отдельное голосование парламента. Об этом заявил первый заместитель главы комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной рады Павел Пинзеник, передает корреспондент РБК-Украина.

Депутат заверил, что все 7 постановлений будут вынесены в зал парламента в этот пленарный четверг.

"Я думаю, что завтра постановления рассмотрят. Невозможно при таком внимании общества не внести эти вопросы в повестку дня", - заявил Пинзеник.

По его словам, каждое постановление будут ставить на отдельное голосование парламента. Таким образом, сначала депутаты будут голосовать за первую дату инаугурации, которая была предложена в постановлении депутата Сергея Мищенко, зарегистрированном 3 мая.

"Регламент определяет, что очередность определяется датой регистрации. По мере регистрации каждое постановление будет выноситься на голосование. Как только какое-то из постановлений набирает 226 голосов, дальнейшие не будут рассматриваться", - пояснил глава комитета.

Отметим, во время заседания также обсуждалось, что глава Верховной рады Андрей Парубий может вынести постановления на рейтинговое голосование.

"Может быть в порядке поступления постановления. Но это от нас не зависит. Это зависит от председательствующего на заседании. Второй возможный вариант. Может быть поставлено на сигнальное рейтинговое голосование для того, чтобы определить, какой проект постановления набирает больше голосов. И все равно первым на это рейтинговое голосование будет вынесен проект Сергея Григорьевича (Мищенко, - ред.)", - сообщил Пинзеник во время заседания комитета.

Напомним, ранее Пинзеник отметил, что некоторые из зарегистрированных постановлений об определении даты проведения инаугурации Зеленского имеют отдельные оговорки, которые будут изложены в заключении комитета.

Как писало РБК-Украина, комитет ВР по вопросам регламента принял решение по поводу постановлений о дате инаугурации Зеленского. В частности, комитет рекомендует парламентариям определиться с датой инаугурации путем голосования в сессионном зале ВР.

Отметим, глава парламента Андрей Парубий сообщил, что Рада в четверг, 16 мая, рассмотрит проекты постановлений о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского после голосования за закон о Государственном бюро расследований во втором чтении.

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Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир ЗеленскийВерховная Радаинаугурация
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