У Раді пояснили черговість голосування за дати інавгурації

Фото: Павло Пинзеник (nfront.org.ua)

У комітеті зазначили, що черговість визначається датою реєстрації

Кожна з семи постанов щодо дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського буде ставитись на окреме голосування парламенту. Про це заявив перший заступник глави комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної ради Павло Пинзеник, передає кореспондент РБК-Україна.

Депутат запевнив, що всі 7 постанов будуть винесені в зал парламенту в цей пленарний четвер.

"Я думаю, що завтра постанови розглянуть. Неможливо при такій увазі суспільства не поставити ці питання до порядку денного", - заявив Пинзеник.

За його словами, кожну постанову будуть ставити на окреме голосування парламенту. Таким чином, спочатку депутати голосуватимуть за першу дату інавгурації, яка була запропонована у постанові депутата Сергія Міщенка, зареєстрованій 3 травня.

"Регламент визначає, що черговість визначається датою реєстрації. По мірі реєстрації кожна постанова буде ставитись на голосування. Як тільки якась з постанов набирає 226 голосів, наступні не будуть розглядатись", - пояснив очільник комітету.

Зазначимо, під час засідання також обговорювалось, що голова Верховної ради Андрій Парубій може винести постанови на рейтингове голосування.

"Може бути в порядку надходження постанов. Але це від нас не залежить. Це залежить від головуючого на засіданні. Другий можливий варіант. Може бути поставлено на сигнальне рейтингове голосування для того, щоб визначити, який проект постанови набирає найбільше голосів. І все одно першим на це рейтингове голосування буде постановлено проект Сергія Григоровича (Міщенка, - ред.)", - повідомив Пинзеник під час засідання комітету.

Нагадаємо, раніше Пинзеник зазначив, що деякі з зареєстрованих постанов про визначення дати проведення інавгурації Зеленського мають окремі застереження, які будуть викладені у висновку комітету.

Як писало РБК-Україна, комітет ВР з питань регламенту прийняв рішення з приводу постанов про дату інавгурації Зеленського. Зокрема, комітет рекомендує парламентарям визначитися з датою інавгурації шляхом голосування у сесійній залі ВР.

Відзначимо, глава парламенту Андрій Парубій повідомив, що Рада в четвер, 16 травня, розгляне проекти постанов про призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського після голосування за закон про Державне бюро розслідувань у другому читанні.