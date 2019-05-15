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Комитет Рады принял решение по инаугурации Зеленского

Новости » Выборы 2019    15.05.2019 - 16:04
Комитет Рады принял решение по инаугурации Зеленского
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Члены комитета рассмотрели 7 проектов постановлений

Комитет Верховной рады по вопросам регламента принял решение по поводу постановлений о дате инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, комитет рекомендует парламентариям определиться с датой инаугурации путем голосования в сессионном зале ВР.

 Фото: голосование комитета (Анастасия Светлевская/РБК-Украина)

За все семь проектов постановлений члены комитета проголосовали единогласно.

"Ни одно из постановлений не имеет таких недостатков, которые бы сделали невозможным рассмотрение в Верховной раде", - заявил первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник.

Напомним, в среду глава парламента Андрей Парубий сообщил, что нардепы в четверг, 16 мая, рассмотрят проекты постановлений о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. По словам спикера, рассмотрение состоится в ходе утреннего пленарного заседания ВР после голосования за проект закона о Государственном бюро расследований.

Как писало РБК-Украина ранее, фракция "Блок Петра Порошенко" планирует повторно собраться после того, как в Верховную раду будут внесены все постановления о назначении даты инаугурации Владимира Зеленского.

Отметим, такие постановления могут вносить в Верховную раду Украины до 17 мая. По состоянию на 15 мая было внесено 8 проектов, один из них был отозван. Так, на данный момент Раде предлагают следующие даты инаугурации Зеленского: 17, 19, 20, 26 и 28 мая.

Добавим также, действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, и с его стороны будет только поддержка.

Парубий рассказал, когда Рада рассмотрит инаугурацию Зеленского Раде предлагают новую дату инаугурации Зеленского
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