В Раде выразили предостережения по постановлениям об инаугурации Зеленского

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Предостережения выразили по трем проектам постановлений

Некоторые из зарегистрированных постановлений об определении даты проведения инаугурации президента Владимира Зеленского имеют отдельные оговорки, которые будут изложены в заключении комитета. Об этом заявил первый замглавы комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной рады Павел Пинзеник, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, речь идет о трех проектах постановлений.

"Что касается постановления авторства народного депутата Сергея Каплина. 10270-3. Здесь есть один нюанс. Он связан с содержанием постановления. Каплин предлагает проведение торжественного заседания в два этапа. Закон такого не предусматривает. Тем более, закон не предусматривает принятие присяги два раза. Предлагаю выразить это в заключении нашего комитета", - заявил Пинзеник.

Также постановление за авторством депутата Куренного №10270-6 предусматривает проведение инаугурации в день пленарного заседания парламента.

"Это возможно, но это требует решения о единоразовом изменении календарного плана. Технически никаких сложностей в этом нет. То же самое предостережение касается постановления, внесенного народными депутатами Тетеруком и Березой. Также есть накладка на календарный план. Вопрос технический, но требует освещения в заключении комитета", - добавил он.

По словам нардепа, все другие проекты постановлений соответствуют требованиям закона о регламенте Верховной рады.

"Что можно сказать по поводу этих постановлений. Все 7 проектов постановлений соответствуют требованиям регламента по их оформлению. Предлагаю констатировать это в заключении. Кроме того, частью 1 статьи 164 предусмотрено, что торжественное заседание проходит в течение 30 дней со дня объявления результатов выборов ЦИК. Все постановления соответствуют этому требованию", - заявил Пинзеник.

Парламентарий отметил, что постановления по вопросу инаугурации будут рассматриваться по процедуре первого чтения.

"Постановления отклоняются или принимаются в целом. Соответственно, мы можем обратить на это внимание, в заключении предложить именно такой путь решения вопроса в Верховной раде", - добавил он.

Напомним, комитет ВР по вопросам регламента принял решение по поводу постановлений о дате инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. В частности, комитет рекомендует парламентариям определиться с датой инаугурации путем голосования в сессионном зале ВР.

Как писало РБК-Украина ранее, глава парламента Андрей Парубий сообщил, что нардепы в четверг, 16 мая, рассмотрят проекты постановлений о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Рассмотрение состоится в ходе утреннего пленарного заседания ВР после голосования за проект закона о Государственном бюро расследований.

Отметим, постановления о дате инаугурации могут вносить в Верховную раду Украины до 17 мая. По состоянию на 15 мая было внесено 8 проектов, один из них был отозван. Так, на данный момент Раде предлагают следующие даты инаугурации Зеленского: 17, 19, 20, 26 и 28 мая.