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В Раде объяснили функции будущей комиссии по вопросам украинского языка

Новости » Политика    11.04.2019 - 13:18
В Раде объяснили функции будущей комиссии по вопросам украинского языка
Фото: Николай Княжицкий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комиссия будет создана в составе Минобразования

В случае принятия "языкового закона" комиссия по вопросам украинского языка будет создаваться как отдельный орган исполнительной власти и будет устанавливать стандарты оценки для желающих сдать экзамен. Об этом сообщил глава комитета культуры и духовности Николай Княжицкий, передает корреспондент РБК-Украина.

Речь идет об экзаменах для тех, кто не изучают украинский язык в школе или приняли украинское гражданство.

"Комиссия будет создана как центральный орган исполнительной власти фактически в ведомстве Министерства образования. Комиссия будет только устанавливать стандарты языка и устанавливать правила, по которым центр независимого оценивания будет проводить экзамены для тех кто, не изучает язык в школе или принял украинское гражданство", - сообщил Княжицкий.

Он также добавил, что институт Уполномоченного по вопросам украинского языка будет создан при Кабинете министров.

Напомним, Верховная рада рассмотрела уже 80% поправок ко второму чтению "языкового закона". Всего в законе 2082 правки, парламентарии рассмотрели 1675 правок в среду.

Как писало РБК-Украина ранее, замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что нардепы не успеют завершить рассмотрение "языкового закона" до второго тура выборов президента Украины.

А другой замглавы фракции БПП, народный депутат Сергей Березенко допускал, что "языковой закон" может быть принят во втором чтении уже в этот четверг, 11 апреля, при условии отзыва поправок фракцией "Оппозиционный блок".

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