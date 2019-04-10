Рада рассмотрела 80% правок к "языковому закону"

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы рассмотрели 1675 поправок к "языковому закону" в среду

Верховная рада рассмотрела 80% поправок ко второму чтению "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного" в среду, 10 апреля. Об этом сообщила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Всего в законе 2082 правки, нардепы рассмотрели 1675 правок в среду.

"Мы начнем нашу работу с поправки 1676 народного депутата Писаренко, которая была отклонена профильным комитетом... Утреннее заседание Верховной рады Украины я объявляю закрытым", - отметила замглавы ВР.

Отметим, поправки рассматривались практически в пустом сессионном зале.

Фото: зал парламента (Анастасия Светлевская/РБК-Украина)

Как писало РБК-Украина ранее, замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что нардепы не успеют завершить рассмотрение "языкового закона" до второго тура выборов президента Украины. Парламентарий прогнозирует, что рассмотрение поправок продолжится и на следующей пленарной неделе

При этом заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко", народный депутат Сергей Березенко допускал, что "языковой закон" может быть принят во втором чтении уже в этот четверг, 11 апреля, при условии отзыва поправок фракцией "Оппозиционный блок".

Добавим, глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий отметил, что "языковой закон" нардепы могут не проголосовать до 21 апреля из-за того, что часть депутатов Рады сейчас находится на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.