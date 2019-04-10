ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада не проголосует "языковой закон" до второго тура выборов

Новости » Политика    10.04.2019 - 11:35
Рада не проголосует "языковой закон" до второго тура выборов
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

В БПП прогнозируют, что рассмотрение поправок продолжится после выборов

В Верховной раде не успеют завершить рассмотрение "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного" до второго тура выборов президента Украины. Об этом сообщил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, передает корреспондент РБК-Украина.

Парламентарий прогнозирует, что рассмотрение поправок продолжится и на следующей пленарной неделе

"Никакой вероятности. Мы сегодня и завтра будем рассматривать правки. Я думаю, что и на следующей пленарной неделе, которая начнется 23 апреля, мы будем продолжать рассмотрение поправок", - сообщил Гончаренко.

Напомним, вчера Верховная рада рассмотрела более 1500 поправок ко второму чтению "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного". Так, всего в законе 2082 правки, парламентарии прошли 1523 правки во вторник.

Как писало РБК-Украина ранее, глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий отметил, что "языковой закон" нардепы могут не проголосовать до 21 апреля из-за того, что часть парламентариев сейчас находится на сессии ПАСЕ.

Добавим, в начале марта комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала Верховную раду перенести принятие "языкового закона" на период после выборов президента Украины.

Рада сегодня продолжит вносить правки в "языковой закон" Рада рассмотрела более 1500 правок к "языковому закону"
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Алексей Гончаренкоукраинский языкЗакон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь