БПП предлагает отозвать поправки к "языковому закону"

Фото: Сергей Березенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

В БПП заявили о готовности голосовать за закон в редакции комитета

"Языковой закон" - законопроект "О функционировании украинского языка как государственного" может быть принят во втором чтении уже в этот четверг, 11 апреля, при условии отзыва поправок фракцией "Оппозиционный блок". Об этом сообщил заместитель главы БПП, народный депутат Сергей Березенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что наибольшее количество поправок внесено "Оппозиционным блоком".

"Безусловно, этот закон может может быть рассмотрен и быстрее. Но если авторы тех поправок снимут свои замечания... Если они имеют право как субъекты внесения этих поправок отозвать их... если они будут отозваны, то мы сможем проголосовать уже буквально в четверг. Если нет - этот процесс затянется. Но мы готовы голосовать за этот закон в редакции комитета", - сказал Березенко.

Напомним, ранее глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий отметил, что "языковой закон" Рада может не проголосовать до 21 апреля из-за того, что часть народных депутатов сейчас находится на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как писало РБК-Украина ранее, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что нардепам осталось рассмотреть 862 поправки к "языковому закону".

Добавим, парламентарии рассмотрели почти 60% правок к "языковому закону".