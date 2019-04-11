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У Раді пояснили функції майбутньої комісії з питань української мови

Новини » Політика    11.04.2019 - 13:18
У Раді пояснили функції майбутньої комісії з питань української мови
Фото: Микола Княжицький (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комісія буде створена у складі Міносвіти

У разі прийняття "мовного закону" комісія з питань української мови буде створюватись як окремий орган виконавчої влади і встановлюватиме стандарти оцінювання для бажаючих скласти іспит. Про це повідомив голова комітету культури та духовності Микола Княжицький, передає кореспондент РБК-Україна.

Йдеться про іспити для тих, хто не вивчають українську мову у школі або прийняли українське громадянство.

"Комісія буде створена як центральний орган виконавчої влади фактично у відомстві Міністерства освіти. Комісія тільки встановлюватиме стандарти мови та встановлюватиме правила, за якими центр незалежного оцінювання буде проводити іспити для тих хто, не вивчають мову у школі або прийняли українське громадянство", - повідомив Княжицький.

Він також додав, що інститут Уповноваженого з питань української мови буде створено при Кабінеті міністрів.

Нагадаємо, Верховна рада розглянула вже 80% поправок до другого читання "мовного закону". Всього в законі 2082 правки, парламентарі розглянули 1675 правок у середу.

Як писало РБК-Україна раніше, заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" Олексій Гончаренко заявив, що нардепи не встигнуть завершити розгляд "мовного закону" до другого туру виборів президента України.

А інший заступник голови фракції БПП, народний депутат Сергій Березенко допускав, що "мовний закон" може бути прийнятий у другому читанні вже в цей четвер, 11 квітня, за умови відкликання поправок фракцією "Опозиційний блок".

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