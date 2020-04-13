В Раде объяснили формальное сокращение фонда борьбы с коронавирусом

Реального сокращения фонда борьбы с коронавирусом в госбюджете не произошло. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан.

Нардеп подчеркнул, уменьшение фонда борьбы с коронавирусом до 64,6 млрд грн произошло за счет перераспределения средств.

"Слово "сокращение" здесь не совсем корректно. Просто разделили эти статьи по отдельным направлениям. То есть на самом деле если суммарно, 97,1 млрд грн, как говорилось, так и получается.... Дело в том, что до 64,6 млрд грн уменьшен спецфонд по борьбе с коронавирусом, но почти 30 млрд грн все равно планируется еще направить дополнительно на разные социальные расходы", - пояснил Мокан.

Депутат подчеркнул, что средства пойдут на индексацию пенсий, доплату по 1000 грн пенсионерам, на расходы фонда социального страхования, пособие по безработице, а также на обслуживание государственного долга. Кроме того, Пенсионному фонду будет направлено более 10 млрд грн.

По его словам, 64,6 млрд грн, которые заложены на борьбу с коронавирусом, дадут возможность оперативно и быстро финансировать все противоэпидемические мероприятия, а также бороться с его последствиями.

"Но, на самом деле, 64,6 млрд грн закладывается как сумма теоретическая и потенциальная. Это не означает, что весь фонд планируется использовать", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 13 апреля приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год. Дефицит госбюджета увеличен до 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

Согласно закону, в рамках государственного бюджета создается Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями в объеме 64,6 млрд грн.