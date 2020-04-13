У Раді пояснили формальне скорочення фонду боротьби з коронавірусом

Реального скорочення фонду боротьби з коронавірусом у держбюджеті не відбулось. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан.

Нардеп наголосив, зменшення фонду боротьби з коронавірусом до 64,6 млрд грн відбулося за рахунок перерозподілу коштів.

"Слово "скорочення" тут не зовсім коректно. Просто розділили ці статті по окремим напрямкам. Тобто насправді якщо сумарно, 97,1 млрд грн, як говорилось, так і виходить…. Справа в тому, що до 64,6 млрд грн зменшено спецфонд боротьби з коронавірусом, але майже 30 млрд грн все одно планується ще направити додатково на різні соціальні витрати", - пояснив Мокан.

Депутат наголосив, що кошти підуть на індексацію пенсій, доплату по 1000 гривень пенсіонерам, на витрати фонду соціального страхування, допомогу по безробіттю, а також на обслуговування державного боргу. Окрім того, Пенсійному фонду буде направлено більше 10 млрд грн.

За його словами, 64,6 млрд грн, які закладені на боротьбу з коронавірусом, дадуть можливість оперативно і швидко фінансувати всі протиепідемічні заходи, а також боротись з його наслідками.

"Але, насправді, 64,6 млрд грн закладається як сума теоретична і потенційна. Це не означає, що весь фонд планується використати", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 13 квітня ухвалила зміни до державного бюджету на 2020 рік. Дефіцит держбюджету збільшений до з 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

Згідно з законом у складі державного бюджету створюється Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками в обсязі 64,6 млрд грн.