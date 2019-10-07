В Раде объяснили, как будут привлекать нардепов к ответственности

В Верховной раде объяснили, как будут привлекать народных депутатов к ответственности. Об этом заявил заместитель главы комитета Верховной рады по организации государственной власти Александр Качура, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что доступ к вещам, документам, жилью народных избранников будет предоставляться по решению суда, а не с согласия парламента.

"Например, есть сообщение о совершении преступления. Генпрокурор вносит запись в ЕРДР о совершении такого уголовного преступления и начинает расследование. Чтобы по процедуре получить временный доступ к вещам, документам, жилью народного депутата и телефонным разговорам, обращается к апелляционной инстанции с соответствующим ходатайством работников Генеральной прокуратуры и получает соответствующее решение суда", - заявил Качура.

Глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский отметил, что после открытия уголовного дела генпрокурором расследование будет вести Государственное бюро расследований, а вручать подозрение сможет только генпрокурор.

"Именно к подследственности ГБР относятся преступления, совершаемые народными депутатами. Поэтому внесение в ЕРДР осуществляется генпрокурором, расследовать будут следователи ГБР, а если будет возникать вопрос об уведомлении о подозрении, когда уже собраны определенные доказательства, то снова участвует генеральный прокурор. Наиболее спорный вопрос - задержание народных депутатов. Здесь должен вынести соответствующее решение следственный судья апелляционной инстанции, то есть областного суда. Так, например, приобретается право на прослушку или негласные следственные действия в отношении любого гражданина, так же будет в отношении депутата... Если дело будет касаться коррупционных преступлений, то включается не апелляционный суд, а ВАКС", - добавил Монастырский.

Авторы законопроекта отмечают, что Верховная рада больше не предоставлять никаких разрешений на привлечение депутата к ответственности. Парламентарии будут защищены от политического преследования, не будут нести ответственность за высказывания, парламентскую деятельность и голосования.

Отвечая на вопрос, смогут ли нардепы убежать за границу, Монастырский подчеркнул, что сведения в ЕРДР будут вноситься в течение 24 часов после заявления о совершении преступления.

"Если есть заявление о возможных сведениях о совершении преступления, оно должно быть зарегистрировано в ЕРДР в течение 24 часов. Кроме этого, если лицо застигнуто при совершении преступления, оно может быть сразу задержано, собственно после этого будет уже получено соответствующее постановление суда", - добавил Монастырский.

Заместитель главы комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко заявила, что фракция "Слуга народа" обратится к президенту с просьбой определить законопроект как неотложный. Дедлайн принятия этого законопроекта во втором чтении и в целом - 31 декабря 2019 года.

Напомним, в Раду сегодня внесли депутатский законопроект, которым предлагается разрешить прослушку народных депутатов. Монастырский подчеркивал, что закон должен быть принят до 1 января 2020 года.

Как писало РБК-Украина, 4 октября нардепы в повторном втором чтении одобрили законопроект №1009 авторства президента Владимира Зеленского, которым в первом чтении предлагалось разрешить прослушку народных депутатов. Но ко второму чтению разрешение на прослушку убрали из документа.

В частности, комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности подчеркивал, что нецелесообразно в законопроекте Зеленского поднимать этот вопрос. Члены комитета рекомендовали разработать отдельный закон.

Так, 19 сентября Верховная рада отправила на повторное второе чтение законопроект №1009, который предусматривал разрешение на прослушку нардепов.