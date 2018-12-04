В Раде обвинили Ахметова в самом масштабном в новейшей Украине мошенничестве

Фото: Ринат Ахметов (scm.com.ua)

Украинцы вынуждены ежедневно платить Ахметову коррупционную ренту

Ринат Ахметов организовал самое масштабное в новейшей Украине мошенничество. Об этом заявила секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Виктория Войцицька, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

Она акцентировала на требовании неотложного рассмотрения законопроекта №8626 об отмене формулы "Роттердам+" и снижения цены на электрическую энергию. Формула "Роттердам+", по словам нардепа, является преступной.

"Хотим прекратить это самое масштабное в новейшей Украине мошенничество, организованное Ринатом Ахметовым и властями. Каждый украинец вынужден ежедневно платить Ахметову коррупционную ренту. Вместе мы уже уплатили почти четыре десятка миллиардов гривен никем и ничем не предусмотренного налога по схеме Роттердам+. Это следует прекратить", - пояснила политик.

Чем именно занимался ДТЭК Рината Ахметова на приватизированных им во времена Януковича ТЭС, неизвестно, отметила нардеп. При этом, по ее убеждению, повышения эффективности достичь не удалось.

"Так же, как и снижения уровня ядовитых выбросов его станций, кстати. Зато удалось поднять доходность до 23 миллиардов гривен в 2017 году и место Ахметова в рейтинге миллиардеров. Но интересны ли эти рейтинги и доходы украинским потребителям, хотя фактически спонсируют их именно украинские потребители? Вряд ли", - добавила Войцицька.

По ее данным, с июля Ахметов заработал на украинцах около 5 миллиардов гривен.

"И продолжает зарабатывать несколько десятков миллионов каждый день. А коллеги из налогового комитета почему-то все медлят с рассмотрением нашего законопроекта. Поэтому требуем немедленного включения проекта 8626 в повестку дня налогового комитета и дальнейшего безотлагательного принятия Верховной радой", - написала секретарь комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса.

Напомним, по данным председателя Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса, для Рината Ахметова и его энергохолдинга ДТЭК сверхприбыли от "Роттердам+" достигают 35 млрд гривен.

Как известно, на сегодня энергохолдинг олигарха Рината Ахметова контролирует 75% рынка тепловой генерации и 85% добычи угля в стране. При этом Антимонопольный комитет Украины до сих пор не признает холдинг ДТЭК монополистом на рынке электроэнергии.

Расследование монополии ДТЭК Ахметова на энергетическом рынке ведется по заявлению НКРЭКУ и "Укрэнерго" с 2015 года. В частности, речь идет о злоупотреблении монопольным положением компаниями группы ДТЭК – "Востокэнерго", "Днепроэнерго" и "Западэнерго". Компании ДТЭК значительно завышали цену угля за счет внутригрупповых перепродаж. И именно уже самый дорогой уголь включался в расчет тарифов, которые украинцы платили за электроэнергию.