У Раді звинуватили Ахметова у наймасштабнішому в новітній Україні шахрайстві

Фото: Рінат Ахметов (scm.com.ua)

Українці вимушені щодня сплачувати Ахметову корупційну ренту

Рінат Ахметов організував наймасштабніше в новітній Україні шахрайство. Про це заявила секретар комітету Верховної ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Вікторія Войціцька, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

Вона наголосила на вимозі невідкладного розгляду законопроекту №8626 про скасування формули "Роттердам+" та зниження ціни на електричну енергію. Формула "Роттердам+", за словами нардепа, є злочинною.

"Хочемо припинити це наймасштабніше в новітній Україні шахрайство, організоване Ринатом Ахметовим і владою. Кожен українець змушений щодня сплачувати Ахметову корупційну ренту. Разом ми вже сплатили майже чотири десятки мільярдів гривень ніким і нічим не передбаченого податку за схемою Роттердам+. Це слід припинити", - пояснила політик.

Чим саме займався ДТЕК Ріната Ахметова на приватизованих ним за Януковича ТЕС, невідомо, зазначила нардеп. При цьому, на її переконання, підвищення ефективності досягнути не вдалося.

"Так само, як і зниження рівня отруйних викидів його станцій, до речі. Зате вдалося підняти прибутковість до 23 мільярдів гривень у 2017 році та місце Ахметова в рейтингу мільярдерів. Але чи цікаві ці рейтинги і прибутки українським споживачам, хоч фактично спонсорують їх саме українські споживачі? Навряд чи", - додала Войціцька.

За її даними, з липня Ахметов заробив на українцях близько 5 мільярдів гривень.

"І продовжує заробляти кілька десятків мільйонів кожного дня. А колеги з податкового комітету чомусь все зволікають з розглядом нашого законопроекту. Відтак вимагаємо негайного включення проекту 8626 до порядку денного податкового комітету і подальшого невідкладного ухвалення Верховною радою", - написала секретар комітету з питань паливно-енергетичного комплексу.

Нагадаємо, за даними голови Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрія Геруса для Ріната Ахметова та його енергохолдингу ДТЕК надприбутки від "Роттердам+" сягають 35 млрд гривень.

Як відомо, на сьогодні енергохолдинг олігарха Ріната Ахметова контролює 75% ринку теплової генерації і 85% видобутку вугілля в країні. При цьому Антимонопольний комітет України до сих пір не визнає холдинг ДТЕК монополістом на ринку електроенергії.

Розслідування монополії ДТЕК Ахметова на енергетичному ринку ведеться за заявою НКРЕКП і "Укренерго" з 2015 року. Зокрема, мова йде про зловживання монопольним становищем компаніями з групи ДТЕК – "Східенерго", "Дніпроенерго" та "Західенерго". Компанії ДТЕК значно завищували ціну вугілля за рахунок внутрішньогрупових перепродажів. І саме вже найдорожче вугілля включалось у розрахунок тарифів, які українці сплачували за електроенергію.