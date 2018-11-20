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АМКУ не признал ДТЭК монополистом на рынке электроэнергии

Новости » Энергетика    20.11.2018 - 11:14
АМКУ не признал ДТЭК монополистом на рынке электроэнергии
Фото: заседание АМКУ (РБК-Украина)

АМКУ решил закрыть дело о защите конкуренции против ДТЭК

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) не признал холдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова монополистом на рынке электроэнергии. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Согласно решению АМКУ, ДТЭК не занимает монопольное положение, не использует свою рыночную власть для ограничения конкуренции, а также не влияет на цену электроэнергии. Кроме того, Антимонопольный комитет решил закрыть дело о защите экономической конкуренции № 128-26.13/14-15, которое инициировала Нацкомиссия, которая осуществляющее государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Отметим, ранее в АМКУ заявляли, что дело о монополизме ДТЭК Ахметова могут рассмотреть без участия истцов.

Как ранее писало РБК-Украина, энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова зарабатывает на украинских потребителях благодаря высокому тарифу для ТЭС и разнице с рыночной ценой. При этом конкурировать на украинском рынке с доминирующей долей ДТЭК некому. Разрешение на импорт дешевой европейской электроэнергии не дает ни Министерство энергетики, ни отраслевой регулятор.

 

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