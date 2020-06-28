В Раде исключают "турборежим" при голосовании за закон о референдуме

Верховная Рада не будет спешить с рассмотрением закона о референдуме во втором чтении. Президентский законопроект №3612, нардепы поддержали в первом чтении.

Об этом заявил вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью Радио Свобода.

По его словам, перспективы принятия законопроекта в целом - очень высокие.

"При подготовке этого законопроекта, понимая всю его важность, мы выбрали стратегию абсолютного отказа от любых, даже намеков на турборежим несмотря на то, что предыдущий текст был готов еще до момента захода в Раду. Но мы решили, что, поскольку это все же очень весомый механизм для деятельности государства, не делать ничего в спешке", - заявил вице-спикер.

Стефанчук отметил, что сейчас разработчики законопроекта ожидают заключение Венецианской комиссии.

"Мы очень надеемся действительно, что в июле уже получим заключение Венецианской комиссии. Я думаю, что после того, как мы получим заключение, мы здесь тоже не будем спешить. Нам ни к какой даты не требуется. Нам важно качество этого законопроекта", - сказал он.

Напомним, 18 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме с необходимостью его доработки ко второму чтению.

Как писало РБК-Украина, в "Слуге народа" рассчитывают, что закон о всеукраинском референдуме в целом нардепы смогут принять осенью