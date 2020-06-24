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Закон о референдуме: Разумков назвал сроки рассмотрения

Новости » Политика     24.06.2020 - 02:42
Закон о референдуме: Разумков назвал сроки рассмотрения
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Рада может рассмотреть законопроект "О народовластии" в середине июля

Рассмотреть во втором чтении законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум" в зале заседаний народные депутаты могут в конце текущей сессии Верховной рады. Это будет уже в июле.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.

Спикер Рады не уверен, что этот законопроект депутаты успеют подготовить к следующей пленарной неделе (30 июня - 3 июля), поскольку к нему было много правок. Однако Разумков надеется, что принятие документа все же произойдет через одну пленарную неделю - то есть в течение 14-17 июля.

Отметим, законопроект о референдуме был принят в первом чтении 18 июня голосами 252-х народных депутатов.

Документом предлагается упорядочить всеукраинскоий референдум по вопросам: утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; решение вопроса общегосударственного значения; изменения территории Украины.

Напомним, как писало РБК-Украина, в "Слуге народа" рассчитывают, что закон о всеукраинском референдуме в целом нардепы смогут принять осенью

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины референдумВерховная РадаДмитрий Разумков
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