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В Раде назвали законы, которые могут рассмотреть в ближайшие недели

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Киев, Вторник 18 января 2022 14:54
В Раде назвали законы, которые могут рассмотреть в ближайшие недели Фото: какие законопроекты может рассмотреть Рада в ближайшие недели (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Фракция "Слуга народа" хочет рассмотреть те документы, которые не успели вынести на голосование в декабре. Это, в частности, законопроект о введении накопительной пенсии (№2683), который хотят рассмотреть 16 декабря, в предпоследний пленарный день Рады.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Пенсии, налоги, СБУ и олигархи. Какие планы у депутатов Рады на 2022 год".

Рада может проголосовать документ за основу этой зимой.

"Потом оппозиционные фракции, скорее всего, попытаются завалить его поправками. Но этот второй уровень по плану должен заработать уже с 1 января 2023 года. Соответственно, голосование должно состояться как можно скорее", - объяснила Кравчук.

Еще нардепы хотят рассмотреть законопроект о реформе СБУ (№3196-д). Вокруг этого документа сложилась неоднозначная ситуация. С одной стороны, часть экспертной среды недовольна текстом и сетует на расширение полномочий спецслужбы. C другой стороны, саму СБУ, судя по всему, не совсем устраивает та редакция, которую подготовила рабочая группа.

Как объяснила Евгения Кравчук, к документу поступило более 2 тысяч поправок. И сейчас в Раде продолжается активная дискуссия насчет того, стоит ли рассматривать этот проект по сокращенной спецпроцедуре. Не исключено, что комитету придется еще доработать финальный текст, допустила Кравчук.

Кроме того, глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев (СН) допускает, что в начале феврале Рада может проголосовать за основу президентский законопроект об экономическом паспорте украинца (№ №6394).

Налоговые изменения могут затронуть и рынок азартных игр. В ближайшие недели парламент собирается принять во втором чтении законопроект №2713-д, который устанавливает новые ставки налогов для игорного бизнеса.

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