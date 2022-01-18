ru ua
Ср, 19 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Раді назвали закони, які можуть розглянути найближчими тижнями

Новость на русском →
Київ, Вівторок 18 січня 2022 14:54
У Раді назвали закони, які можуть розглянути найближчими тижнями Фото: які законопроекти може розглянути Рада в найближчі тижні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Фракція "Слуга народу" хоче розглянути ті документи, які не встигли винести на голосування в грудні. Це, зокрема, законопроект про введення накопичувальної пенсії (№2683), який хочуть розглянути 16 грудня, в передостанній пленарний день Ради.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Пенсії, податки, СБУ та олігархи. Які плани у депутатів Ради на 2022 рік".

Рада може проголосувати документ за основу цієї зими.

"Потім опозиційні фракції, швидше за все, спробують завалити його поправками. Але цей другий рівень за планом має запрацювати вже з 1 січня 2023 року. Відповідно, голосування має відбутися якомога швидше", - пояснила Кравчук.

Ще нардепи хочуть розглянути законопроект про реформі СБУ (№3196-д). Навколо цього документа склалася неоднозначна ситуація. З одного боку, частина експертного середовища незадоволена текстом і нарікає на розширення повноважень спецслужби. C іншого боку, саму СБУ, судячи з усього, не зовсім влаштовує та редакція, яку підготувала робоча група.

Як пояснила Євгенія Кравчук, до документа надійшло понад 2 тисячі поправок. І зараз у Раді триває активна дискусія щодо того, чи варто розглядати цей проект за скороченою спецпроцедурою. Не виключено, що комітету доведеться ще доопрацювати фінальний текст, допустила Кравчук.

Крім того, голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев (СН) допускає, що на початку лютому Рада може проголосувати за основу президентський законопроект про економічний паспорт українця (№ №6394).

Податкові зміни можуть торкнутися і ринок азартних ігор. У найближчі тижні парламент збирається прийняти в другому читанні законопроект №2713-д, який встановлює нові ставки податків для грального бізнесу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада
NEWS
Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок
Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок
DAILY
Пенсії, податки, СБУ та олігархи. Які плани у депутатів Ради на 2022 рік
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пенсії, податки, СБУ та олігархи. Які плани у депутатів Ради на 2022 рік