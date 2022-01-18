У Раді назвали закони, які можуть розглянути найближчими тижнями

Фракція "Слуга народу" хоче розглянути ті документи, які не встигли винести на голосування в грудні. Це, зокрема, законопроект про введення накопичувальної пенсії (№2683), який хочуть розглянути 16 грудня, в передостанній пленарний день Ради.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Пенсії, податки, СБУ та олігархи. Які плани у депутатів Ради на 2022 рік ".

Рада може проголосувати документ за основу цієї зими.

"Потім опозиційні фракції, швидше за все, спробують завалити його поправками. Але цей другий рівень за планом має запрацювати вже з 1 січня 2023 року. Відповідно, голосування має відбутися якомога швидше", - пояснила Кравчук.

Ще нардепи хочуть розглянути законопроект про реформі СБУ (№3196-д). Навколо цього документа склалася неоднозначна ситуація. З одного боку, частина експертного середовища незадоволена текстом і нарікає на розширення повноважень спецслужби. C іншого боку, саму СБУ, судячи з усього, не зовсім влаштовує та редакція, яку підготувала робоча група.

Як пояснила Євгенія Кравчук, до документа надійшло понад 2 тисячі поправок. І зараз у Раді триває активна дискусія щодо того, чи варто розглядати цей проект за скороченою спецпроцедурою. Не виключено, що комітету доведеться ще доопрацювати фінальний текст, допустила Кравчук.

Крім того, голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев (СН) допускає, що на початку лютому Рада може проголосувати за основу президентський законопроект про економічний паспорт українця (№ №6394).

Податкові зміни можуть торкнутися і ринок азартних ігор. У найближчі тижні парламент збирається прийняти в другому читанні законопроект №2713-д, який встановлює нові ставки податків для грального бізнесу.