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В Раде назвали условие для внедрения электронного референдума

Новости » Политика     19.06.2020 - 21:53
В Раде назвали условие для внедрения электронного референдума
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Украина)

Пока нет технологической возможности

Внедрение электронного референдума в Украине возможно лишь при соблюдении определенных условий. Для этого формата необходимо обеспечить определенный уровень безопасности.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

По словам Стефанчука, для проведения электронного референдума в Украине необходимо иметь соответствующие технологии.

"Никто не будет проводить электронный референдум, потому что это вопрос уже не юридический, это вопрос технологический, это вопрос безопасности, пока не будет подтверждено на экспертном уровне сертификацию программы, ее безопасность", - пояснил он.

Напомним, парламент начал рассмотрение законопроекта о референдуме, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, Рада сократила сроки рассмотрения законопроекта о всеукраинском референдуме.

Добавим, что проведение одного референдума обойдется Украине в около 2 млрд гривен.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины референдумВерховная Рада
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